En vídeo: Tras la remontada de Inglaterra, el seleccionador del Congo recibe en directo la noticia de la muerte de su padre

La rueda de prensa del seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, se tornó emotiva tras concluir su comparecencia por la derrota 1-2 ante Inglaterra en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

Mientras respondía a la prensa sobre el encuentro en Atlanta, el responsable de comunicación de la selección interrumpió para dar la triste noticia y expresar sus condolencias al seleccionador ante los presentes.

El responsable de comunicación dijo: «Gracias a todos. Queremos informarles de que el entrenador ha perdido a su padre, y le transmitimos nuestro más sincero pésame».

Desabre, visiblemente conmocionado, permaneció en silencio unos segundos y solo acertó a decir: «Gracias», antes de abandonar la sala.

No se aclaró si el técnico francés ya conocía la noticia o la escuchó por primera vez en ese momento.

La selección congoleña se adelantó con un gol de Brian Sibenga, pero Harry Kane dio la vuelta al marcador con dos tantos y eliminó a África.

Pese a la eliminación, Desabre se mostró orgulloso del esfuerzo de su equipo y destacó la experiencia ganada para el futuro.

«Estamos decepcionados porque creíamos en nuestra capacidad para clasificarnos», declaró el entrenador. «Quizá nos faltó algo de experiencia en los momentos decisivos, pero así es el fútbol».

Y añadió: «Seguimos aprendiendo y avanzamos con calma. Hemos luchado con el espíritu del pueblo congoleño y hemos hecho un buen partido frente a una de las mejores selecciones del mundo, y eso es lo que más nos quedaremos de esta participación».

Desabre logró un hito al llevar al Congo a su primer Mundial desde 1974 —cuando competía como Zaire— y a superar la fase de grupos tras vencer 3-1 a Uzbekistán.