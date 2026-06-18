En vídeo: Tras la peor lesión del Mundial, Catar se mide a la arrolladora Canadá con nueve jugadoras

En la madrugada de este viernes (hora de Greenwich), Catar perdió a dos jugadores por expulsión durante su partido contra Canadá, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Hamam Al-Amin fue expulsado en el minuto 33 por una falta sobre Saïl Larín, quien se encaminaba a un mano a mano con el portero Mahmoud Abu Nada.

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El árbitro señaló inicialmente penalti, pero tras revisar el VAR concedió un tiro libre directo al borde del área y expulsó al futbolista catarí.

Según «stats foot», Hammam Al-Amin igualó así el récord de expulsión más rápida en un Mundial, marca que ostentaba el colombiano Carlos Sánchez desde 2018 (4 minutos).









En el 54’, Asim Madbou vio otra roja directa por una entrada dura a Ismail Koné, que salió en camilla.

La lesión de Koné parecía grave, con posible fractura de pierna, y sus compañeros se llevaron las manos a la cabeza antes de enfrentarse a Madbo.

Conmocionado por la gravedad de la lesión, el qatarí mostró su pesar, gesto que los canadienses comprendieron y devolvieron con palabras de aliento al momento de su salida.