En vídeo: Tras Almirón, otro jugador es expulsado por la «regla de Vinícius»

Piero Hincapie, defensa de Ecuador, fue expulsado directamente en la derrota 0-2 ante México en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 por violar una nueva norma de la FIFA.

La expulsión del defensa del Arsenal llegó en el tiempo de descuento y significó la eliminación de Ecuador, tras una discusión con el delantero mexicano Santiago Jiménez.

Durante la discusión, el defensa se tapó la boca al hablar, lo que llevó a Jiménez a pedir al árbitro esloveno Slavko Vinčić que revisara la jugada.

Tras revisar el VAR, el árbitro le mostró la roja directa, convirtiéndose en el segundo jugador expulsado en el Mundial 2026 por infringir la norma que prohíbe taparse la boca durante el juego.

Esta norma se conoce como la «ley de Vinícius», creada tras la denuncia del jugador del Real Madrid por presuntos insultos racistas de Gianluca Prestiani, del Benfica.

Antes, el paraguayo Miguel Almirón, ex del Newcastle, recibió la misma sanción en la fase de grupos contra Turquía por taparse la boca al hablar con un rival.

La FIFA le sancionó con un partido, por lo que se perdió el duelo ante Australia y regresó contra Alemania, que Paraguay ganó en penaltis.

Para Hincapie, la sanción no altera el camino de Ecuador en el torneo, pues la selección quedó eliminada en dieciseisavos tras perder con los anfitriones.