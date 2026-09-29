Hamza Abdelkarim, el joven delantero del Barcelona, estrenó su cuenta goleadora internacional con la selección de Egipto al marcar un tanto ante Sudán del Sur, la tarde de este martes, en la segunda jornada del grupo 2 de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Hamza Abdelkarim contribuyó a la amplia victoria que logró la selección egipcia este día por un resultado de 5-0.

Abdelkarim ingresó como suplente en el minuto 86 del encuentro en sustitución de Omar Marmoush, autor de dos goles.

El jugador de 18 años consiguió marcar su primer tanto con la camiseta de Egipto en el tiempo añadido, después de rematar un balón jugado por su compañero Osama Faisal que había rebotado en el portero frente a la portería.

El primer gol de Hamza Abdelkarim llegó en su octavo partido internacional, teniendo en cuenta que ingresó como suplente en todos ellos.

Abdelkarim disputó 97 minutos en los ocho partidos antes de dejar su primera huella.

Abdelkarim participó en 4 partidos del Mundial 2026.

Cabe recordar que Hamza Abdelkarim aún espera marcar su primer gol con el Barcelona, después de haber jugado solo 4 minutos ante el Rayo Vallecano en la actual temporada de la Liga española.