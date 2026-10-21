El internacional inglés Harry Kane adelantó a su equipo, el Bayern Múnich, ante su invitado el Arsenal, la noche de este miércoles en el estadio Allianz Arena, en el marco de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

En el minuto 60, Kane obtuvo un penalti cuando lanzó un disparo que el defensa de los visitantes Jurriën Timber bloqueó con la mano, mientras parecía dirigirse a la portería.

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Kane logró transformar el penalti en el segundo gol de los locales, en el minuto 61, disparando a la escuadra a la derecha del portero del Arsenal, David Raya, para poner el marcador 2-1 a favor del gigante bávaro.

El equipo inglés había marcado el gol del 1-0 en el minuto 25, por medio de Eberechi Eze, quien recibió un pase largo por la banda izquierda de su compañero Martin Ødegaard para plantarse ante el portero Manuel Neuer y batirlo.

Pero 10 minutos después del gol del Arsenal, el Bayern logró el empate cuando el delantero inglés Harry Kane envió un pase medido al lateral canadiense Alphonso Davies, que jugó como extremo en el partido de hoy, para colocar el balón con su pie derecho en la portería de los visitantes, en el minuto 35.

El cuadro bávaro llegó al partido de hoy con 4 puntos en su haber, procedentes de una victoria sobre el Bodø/Glimt noruego y un empate con su compatriota el Viking, mientras que el Arsenal había cosechado dos victorias en las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones de Europa, a costa del Nápoles italiano y del Lille francés.



