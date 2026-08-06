En una imponente escena de afición nunca antes vista en el estadio Papara Park, el club turco Trabzonspor inauguró una nueva era con la presentación del icono del fútbol egipcio Mohamed Salah como jugador de sus filas, ante una asistencia que superó los 30.000 aficionados que corearon el nombre del "Rey Egipcio" en una noche calificada de histórica.

El capitán de la selección de Egipto firmó un contrato por dos temporadas con el club turco, hasta el verano de 2028, para aparecer después sobre el terreno de juego vistiendo el dorsal número 10, acompañado del presidente del club, Ertuğrul Doğan, en una ceremonia de presentación excepcional que acaparó la atención del panorama deportivo mundial.

Nada más pisar Salah el césped del Papara Park, las gradas se transformaron en un bloque de entusiasmo, ya que la afición lo recibió con una tormenta de cánticos y aplausos.

La estrella egipcia devolvió el saludo de la mejor manera posible, pues se dirigió directamente hacia las gradas para compartir la alegría con los seguidores del club, antes de liderar él mismo los cánticos de la afición en un momento que selló la relación excepcional que ha comenzado entre ambas partes.

Palabras desde el corazón

En sus primeras palabras a la afición del Trabzonspor, el presidente del club, Ertuğrul Doğan, declaró a "Sporx": "Nuestra estrella mundial representa una incorporación de calidad para nuestro equipo. Le damos la bienvenida a nuestra gran comunidad, y agradezco a cada uno de vosotros esta asistencia histórica".

Por su parte, Mohamed Salah expresó su asombro y admiración por lo que vio, diciendo: "Bienvenidos todos. Ojalá pudiera hablar en turco para describir lo que siento, pero permitidme expresarme así".

La estrella egipcia añadió con un tono emotivo: "Lo que veo hoy no lo había presenciado nunca en mi vida. El cariño que me habéis mostrado ayer y hoy ha sido inmenso. Os doy las gracias a todos de corazón. Estoy enormemente feliz de estar aquí, y mi objetivo es claro: ganar. Tengo muchas ganas de comenzar los entrenamientos y disputar partidos con la camiseta del Trabzonspor".

Salah concluyó sus declaraciones con una frase que resumió la magnitud de su asombro: "Nunca había visto algo así", antes de saludar a la afición del club, en un anuncio oficial sobre el inicio de un viaje del que los aficionados del Trabzonspor esperan mucho.