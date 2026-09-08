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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En video: ¡Tarek Dhiab pide cambiar al entrenador del Al-Ahly entre los dos tiempos del partido ante el Al-Qadisiya!

M. Pusic
Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
Países Bajos
Arabia Saudí

El entrenador neerlandés recibe fuertes críticas

El tunecino Tarek Dhiab, analista técnico de las cadenas "Thmanyah", que retransmiten la Liga Roshn saudí, pidió la destitución del holandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, de su cargo durante el descanso del partido ante el Al-Qadsiah.

El Al-Ahli visitó al Al-Qadsiah, este martes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la sexta jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al-Qadsiah terminó la primera parte del encuentro con ventaja de tres goles a cero sobre el Al-Ahli, siendo esta apenas la cuarta vez que "El Distinguido" sufre algo así en la historia de sus participaciones en la Liga Roshn saudí.

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Al ser preguntado por el cambio que podría ayudar al Al-Ahli a remontar en la segunda parte, Tarek Dhiab dijo con ironía: "Cambiar al entrenador, eso es lo mejor que podría suceder entre los dos tiempos, que (Pusic) se quede en los vestuarios y que los jugadores jueguen sin entrenador".

El analista tunecino lanzó un fuerte ataque contra el entrenador holandés, al afirmar: "El Al-Ahli da pena, no estuvo presente en la primera parte, y el Al-Qadsiah dominó por completo el partido".

Cabe recordar que Pusic dirige al Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, como sucesor del entrenador alemán Matthias Jaissle, que se marchó para dirigir al Newcastle United, pero ha sufrido la derrota en 2 de los primeros 5 partidos de la Liga Roshn, antes del encuentro ante el Al-Qadsiah.

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