Compartir Sigue a GOAL en Google

El Real Madrid convirtió un 0-1 ante el PSV Eindhoven neerlandés en una contundente victoria por 5-1 en el partido disputado este martes por la noche en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

Anuncios

El PSV se adelantó en el minuto 32 por medio de su capitán, Ivan Perišić, pero el Real Madrid igualó en el 50 con un gol de su capitán, también, Fede Valverde.

Jude Bellingham puso al Real Madrid por delante por primera vez en el partido con el segundo gol en el minuto 60, antes de que Kylian Mbappé ampliara la ventaja del conjunto español con el tercero en el 64. Es decir, el equipo marcó tres goles en menos de un cuarto de hora.

Mbappé firmó el cuarto en el minuto 84 y Vinícius Júnior anotó el quinto en el 87.

El Real Madrid se quedó como líder en solitario de la clasificación de la Champions League con pleno de victorias, 15 puntos en 5 partidos, mientras que el PSV se estancó en 4 puntos, en el puesto 28.

Anuncios Anuncios

El Real Madrid prolongó su racha en la Champions con su quinta victoria consecutiva. Es la cuarta vez en la historia del club que gana sus 5 primeros partidos del torneo, tras las temporadas 2011-2012, 2014-2015 y 2023-2024. En cada una de esas tres ocasiones anteriores alcanzó al menos las semifinales, y en la última se proclamó campeón.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

El conjunto blanco sumó además su décima victoria seguida en todas las competiciones desde la derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi del pasado 20 de septiembre: 6 en LaLiga y 4 en la Champions.

José Mourinho, por su parte, mantuvo su racha ante clubes neerlandeses, con su séptima victoria en 7 partidos, después de haber derrotado al Ajax en 6 ocasiones: 5 con el Real Madrid y una con el Benfica.

Anuncios

La dupla Vinícius y Diomande

El Real Madrid saltó al campo con una alineación con algunas sorpresas, ya que José Mourinho decidió apostar de inicio por Vinícius Júnior y Yan Diomande juntos, después de que el marfileño brillara en ausencia del brasileño.

Kylian Mbappé se mantuvo como delantero centro, mientras que Jude Bellingham se quedó fuera del once para descansar y Arda Güler actuó como mediapunta.

Anuncios

Por otro lado, Fede Valverde volvió a ocupar el lateral derecho, posición en la que ha brillado últimamente, después de haberse quedado en el banquillo en el último partido de LaLiga ante el Celta de Vigo en favor de Trent Alexander-Arnold.

Gol neerlandés por sorpresa

El partido arrancó a un ritmo alto y, contra todo pronóstico, el primer peligro llegó del equipo visitante: en el minuto 4, Ruben van Bommel se encontró solo ante la portería, pero su disparo raso se marchó junto al poste izquierdo de la meta de Thibaut Courtois.

Anuncios

Del mismo modo, el poste izquierdo de la portería del PSV repelió un gran disparo de Vinícius Júnior desde fuera del área en el minuto 11, una rápida respuesta del equipo local al peligro neerlandés.

Mientras el Real Madrid buscaba el gol que le pusiera por delante, el árbitro señaló penalti a favor del PSV pasada la media hora, después de que Aurélien Tchouaméni pisara a Sven Mijnans, jugador del equipo visitante, dentro del área.

Anuncios

Perišić transformó la pena máxima para adelantar al conjunto neerlandés, con un lanzamiento preciso a la izquierda de Courtois.

El Real Madrid se volcó al ataque en el último cuarto de hora de la primera parte en busca del empate antes del descanso, pero su empuje no dio fruto y, además, su defensa quedó expuesta ante el equipo visitante. Kodai Sano estuvo a punto de marcar el segundo para el conjunto neerlandés en el tiempo añadido, pero su remate de cabeza se marchó junto al poste derecho.

Anuncios

Otra cara del Madrid

El Real Madrid salió en la segunda parte con otra cara. Mourinho hizo 3 cambios de golpe: dio entrada a Bellingham en lugar de Tchouaméni, que había provocado el penalti, y sustituyó a la pareja de centrales formada por Éder Militão y Antonio Rüdiger por Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, una señal de su descontento con el rendimiento defensivo en la primera mitad.

Solo pasaron 5 minutos hasta que el Real Madrid logró el empate por medio de Valverde, que soltó un disparo raso desde dentro del área tras un magistral pase de tacón de su compañero Arda Güler.

Anuncios

Golazo de Bellingham

Diez minutos después, Bellingham marcó uno de sus mejores goles con el Real Madrid: recibió el balón y, de volea, lo mandó directamente a la escuadra izquierda de la portería neerlandesa.

El Real Madrid no levantó el pie del acelerador. Siguió presionando y Mbappé logró el tercero tras recibir un pase magistral de Güler, con un disparo justo cuando el portero salía de su área.

Anuncios

Vinícius estuvo a punto de sumarse a la fiesta goleadora minutos después, pero su disparo raso se estrelló contra el poste derecho. Fue la segunda vez en el partido que la suerte le dio la espalda.

Díaz asiste y Vinícius vuelve a marcar

El marroquí Brahim Díaz entró en el minuto 80 en lugar de Diomande, en su primera aparición después de que la selección de Marruecos perdiera el título de la Copa África 2025 por decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo este martes.

Anuncios

Díaz pudo olvidar sus penas al dar la asistencia del cuarto gol del Real Madrid, que Mbappé marcó completamente solo ante la portería.

Y antes del pitido final, Vinícius se hizo notar con el quinto gol, con el que volvió a ver puerta tras una larga sequía.

Anuncios

El astro brasileño recibió un balón de Bellingham, se plantó solo ante la portería y batió al guardameta neerlandés con un disparo que lo engañó, para culminar la manita del conjunto blanco.