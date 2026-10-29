Mustapha Hadji, leyenda de la selección marroquí, considera que la selección de Egipto ocupa el quinto puesto en la lista de los mejores equipos africanos en la actualidad.

Y pese a que la selección egipcia figura en el tercer puesto a nivel africano en la última clasificación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) —25 a nivel mundial—, Hadji considera que hay otras cuatro selecciones mejores que ella en estos momentos.

La selección marroquí encabezó la clasificación de Hadji de las cinco selecciones africanas más fuertes en la actualidad, mientras que dejó fuera a otras grandes selecciones como Argelia y Costa de Marfil.

Hadji declaró, en su entrevista con Kooora: «Marruecos en el primer puesto, luego Senegal, Malí, la República Democrática del Congo y Egipto, por ese orden».

Y cuando se le preguntó por el motivo de situar a la selección egipcia en el quinto puesto, la antigua estrella marroquí respondió: «La media de edad de los jugadores de la selección de Egipto se sitúa ahora entre los 30 y los 33 años, por lo que es difícil clasificarla en un puesto más alto».

Y aclaró: «La selección de Egipto fue la mejor de África durante muchos años, y la liga egipcia es la más fuerte del continente africano y presenta a los mejores jugadores locales».

Hadji comparó a la selección egipcia con su homóloga alemana, y añadió: «Siempre decimos que Egipto es "la Alemania de África", por la disciplina táctica y la fortaleza física de las que disfrutan los jugadores egipcios, pero el aumento de la media de edad en la actualidad es lo que me ha llevado a esta clasificación».

En el mismo contexto, Hadji insistió en que la selección egipcia «sufrió una injusticia evidente ante Argentina en el Mundial 2026, y merecía llegar lejos en el torneo».

La selección egipcia había alcanzado los octavos de final del último Mundial por primera vez en su historia, y también llegó a las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025.

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