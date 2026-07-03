En vídeo: Se acabó la historia... Argelia se despide del Mundial con una decepcionante derrota ante Suiza

Argelia quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 2-0 con Suiza en Vancouver.

Pese al dominio argelino, la eficacia fue suiza: Breel Embolo abrió el marcador en el 10’ y Dan Ndoye sentenció en la reanudación.

La posesión y las ocasiones de Riyad Mahrez, Adam Aouar y Fares Chouibi no encontraron la red ante una defensa suiza ordenada y un portero atento.

La derrota elimina a Argelia, que sigue sin ganar en la fase eliminatoria, mientras Suiza avanza a octavos y espera al ganador de Colombia-Ghana.

Primera parte: Suiza se adelantó y Argelia dominó sin marcar.

Argelia dominó la posesión y generó ocasiones, pero no logró superar la ordenada defensa suiza y encajó un gol tempranero tras un contraataque que culminó Breel Embolo con un potente disparo.

El trío ofensivo de Argelia, liderado por Riyad Mahrez, Adam Aouar y Fares Chouibi, generó ocasiones con pases en profundidad y centros, pero faltó el remate final ante el portero suizo.

Suiza, ordenada atrás, aguardó el momento para lanzar contraataques veloces y se adelantó temprano tras una jugada rápida finalizada por Breel Embolo.

Argelia mostró carácter y dominio del balón, pero faltó puntería.

Suiza, satisfecha con el marcador, aguarda paciente. Así concluye la primera parte con ventaja helvética 1-0.

Segunda parte: colapso físico y clara superioridad suiza

La segunda parte comenzó con un duro golpe para Argelia: Dan Ndoye marcó pronto y puso el 2-0.

Su potente disparo con la derecha desde dentro del área se coló por la esquina inferior izquierda, aprovechando la despiste defensivo de los Verdes.

A partir de ahí, Suiza controló el juego gracias a su superioridad física, mientras Argelia, cada vez más cansada, perdía el ritmo y la posesión.

No es de extrañar, pues Argelia ha encajado al menos dos goles en seis de sus últimos ocho partidos mundialistas.

Argelia respondió con un disparo raso de Mahrez que Zakaria bloqueó.

Con el paso de los minutos la presión suiza se intensificó y las incursiones por las bandas, sobre todo de Vargas, se convirtieron en una amenaza constante, con centros peligrosos que estuvieron a punto de suponer el tercero de no ser por algunas intervenciones defensivas desesperadas.

El seleccionador argelino buscó reaccionar con cambios: entraron Jouan Hajjam y Amine Guiri por Hossam Aouar y Ramiz Zerouki, y luego Anis Haj Moussa y Hicham Boudawi por Riyad Mahrez y Nabil Bentaleb.

La intención era renovar el centro del campo y el ataque, pero el panorama apenas cambió.

A pesar de algunas acciones individuales, Argelia siguió sufriendo la presión suiza, que le impedía construir con calma.

Rafik Belghali intervino con acierto, especialmente al detener una ocasión en los últimos minutos, aunque luego se lesionó y dejó su lugar a Adil Boulbina.

Zidane brilló con una gran parada que evitó el tercero.

Los tímidos intentos argelinos, como un disparo alto de Hajjam, no inquietaron a la portería suiza.

El cansancio y los errores defensivos iniciales pesaron, y los cambios no surtieron efecto, por lo que Suiza ganó 2-0.