En vídeo: Scaloni se marchó llorando y abandonó una entrevista televisiva tras el partido contra Egipto

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, lloró tras la emocionante victoria 3-2 sobre Egipto en octavos del Mundial 2026, después de una de las mayores remontadas de la historia.

Argentina perdía por dos goles hasta los últimos minutos, cuando Cristian Romero acortó distancias. luego Messi empató y, finalmente, Enzo Fernández anotó el 3-2 en el descuento, clasificando a cuartos.

Tras el pitido final concedió una entrevista a TyC Sports, pero la emoción le impidió seguir hablando: se secó las lágrimas ante las cámaras, se disculpó con el conductor, le dio una palmada en el brazo y se retiró sin terminar la entrevista, negando con la cabeza.

El encuentro se desarrolló en un clima tenso, tras las protestas del equipo egipcio y su cuerpo técnico por varias decisiones arbitrales, entre ellas un posible penalti previo al gol de la victoria argentino.

Scaloni no fue el único emocionado: el delantero egipcio Mustafa Zico lloró en sus declaraciones y criticó al árbitro francés François Litxer, mientras que Lionel Messi, capitán argentino, celebró con lágrimas la clasificación.

En la rueda de prensa, Scaloni reconoció: «Lo de hoy no vale menos que cualquier otro logro con esta selección».

Y añadió: «Lloré porque soy una persona emotiva, pero este equipo nunca le dará la espalda al pueblo argentino. He vivido el mismo sufrimiento que la afición, pero esa es la razón por la que estoy aquí como entrenador: para vivir momentos como este. Para todos los que aman el fútbol, estas emociones no tienen precio».