En vídeo: Saud Abdulhamid: perdí la mitad de mi salario, sueño con la Premier League y la verdad sobre el regreso a la Roshan

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Saud Abdulhamid, lateral del Lens francés y de la selección saudí, reconoció que perdió más de la mitad del salario que percibía en la Roshan League con tal de jugar profesionalmente en los terrenos europeos durante los últimos años.

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Saud Abdulhamid se trasladó del Al-Hilal saudí a la Roma italiana durante el mercado de fichajes estival de 2024, pero no consiguió hacerse con un puesto de titular, por lo que decidió marcharse al Lens, equipo en el que juega desde 2025.

Las dificultades de jugar en el extranjero

Abdulhamid declaró, en unas palabras al programa "Fil Marma" a través de las cadenas "Al-Arabiya" saudíes: "Es normal que mi salario baje cuando me traslado a Europa, porque no me van a dar el mismo sueldo que cobraba en la Roshn League".

Y añadió: "Creo que perdí más del 50% de mi salario, pero estoy a gusto con la situación en la que me encuentro actualmente".

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Sobre el motivo de su fracaso para reivindicarse en la Roma, dijo: "Cuando llegué, las circunstancias no eran las adecuadas, ya que no logré conseguir una oportunidad, además del problema del idioma, pues no sabía italiano y solo había 3 jugadores que dominaban el inglés, y eran ellos quienes me transmitían las instrucciones del entrenador".

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Y continuó: "El jugador saudí no era conocido para ellos, por lo que no había mucha confianza hacia mí, pero se produjo un gran cambio tras el traspaso al Lens, porque la mitad de ellos son musulmanes, árabes y marroquíes, y eso me hizo sentir mucho más a gusto, y fui yo quien pidió marcharse de la Roma por no tener oportunidades".

El regreso a la liga saudí

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Por otro lado, el jugador saudí aseguró que no pensó en regresar a la Roshn League a pesar de las dificultades por las que pasó al principio, señalando que no se plantea esa cuestión en estos momentos.

Y explicó: "Quizás estaba triste por no participar con la Roma al principio, pero no me arrepiento de haberme ido a jugar al extranjero, porque era mi sueño. No me gusta arrepentirme de lo que he hecho, porque sé lo que hago, y si pensara de esa manera no haría nada".

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Y matizó: "En lo único que pienso es en que tomé esta decisión y en que debo llevarla hasta el final, sobre todo porque la decisión fue cómoda para mí a pesar de las dificultades. Solo trabajo para aprender y así completar lo que empecé".

Y prosiguió: "No pensé en regresar a la liga saudí a pesar de todas las dificultades, porque quería jugar en la Liga de Campeones de Europa, y cuando fui al Lens el sueño se cumplió, ya que competimos por la liga francesa y terminamos en segundo lugar".

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El sueño de la liga inglesa

En otro orden de cosas, Saud Abdulhamid reveló los sueños que aspira a cumplir durante el próximo periodo, después de haber logrado su primer sueño de participar en la Liga de Campeones de Europa.

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Y explicó: "Hay muchos sueños que todavía no he cumplido, por eso no pienso en regresar a la Roshn League hasta haberlos conseguido, pero estoy contento con las ganas de la gente de que vuelva, aunque en estos momentos estoy centrado en mi trabajo".

Y concluyó: "Mi ambición no tiene techo, hasta tal punto que pensarás que estoy bromeando cuando lo diga: quiero que la gente recuerde mi nombre después de que termine mi carrera, y también sueño con jugar en la Premier League inglesa".