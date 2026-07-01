Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: Sar igualó la gesta de la leyenda de Camerún y se convirtió en el máximo goleador de Senegal en Mundiales

I. Sarr
Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
World Cup
Senegal
Bélgica
EE. UU.

La estrella senegalesa lidera la lista de goleadores de los Leones de la Teranga en el Mundial

Ismaïla Sarr, estrella de Senegal, hizo historia en el Mundial 2026 al anotar en los dieciseisavos contra Bélgica.

En el 51’, aprovechó un pase profundo de Moussa Niakhaté y batió a Thibaut Courtois con un disparo cruzado.

Sar amplió la ventaja de los Leones de la Teranga con el segundo tanto, después del gol inicial de Habib Diara en la primera parte.

Según Opta, es el segundo africano tras Roger Milla (1990) en alcanzar cuatro tantos en una misma Copa del Mundo.

Antes de este encuentro ya había marcado tres: dos a Noruega y uno a Irak.

Con este botín, el jugador del Crystal Palace se convirtió en el máximo goleador de Senegal y en el segundo africano con más tantos en Mundiales (cinco), a uno solo del récord del ghanés Asamoah Gyan, según Stats Foot.

A sus cuatro tantos en esta edición suma el que marcó ante Ecuador en 2022.

Anuncios