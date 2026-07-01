En vídeo: Sar igualó la gesta de la leyenda de Camerún y se convirtió en el máximo goleador de Senegal en Mundiales

Ismaïla Sarr, estrella de Senegal, hizo historia en el Mundial 2026 al anotar en los dieciseisavos contra Bélgica.

En el 51’, aprovechó un pase profundo de Moussa Niakhaté y batió a Thibaut Courtois con un disparo cruzado.

Sar amplió la ventaja de los Leones de la Teranga con el segundo tanto, después del gol inicial de Habib Diara en la primera parte.

Según Opta, es el segundo africano tras Roger Milla (1990) en alcanzar cuatro tantos en una misma Copa del Mundo.

Antes de este encuentro ya había marcado tres: dos a Noruega y uno a Irak.

Con este botín, el jugador del Crystal Palace se convirtió en el máximo goleador de Senegal y en el segundo africano con más tantos en Mundiales (cinco), a uno solo del récord del ghanés Asamoah Gyan, según Stats Foot.

A sus cuatro tantos en esta edición suma el que marcó ante Ecuador en 2022.