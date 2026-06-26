Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

En vídeo: Sami Al-Jaber descarta a Donis: «El partido contra Cabo Verde es solo para los jugadores»

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
G. Donis
Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.
Grecia

La leyenda del fútbol saudí marca la ruta hacia la clasificación a la próxima ronda del Mundial.

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, descartó que el seleccionador Georgios Donis participe en el partido contra Cabo Verde, pues lo considera un encuentro exclusivo para los jugadores.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde en minutos en el estadio NRG de Houston, en la última jornada del grupo del Mundial 2026.

Poco antes del encuentro, Al-Jaber declaró en el programa «Nadina» de MBC 1: «En el partido contra Uruguay no solo importaron los jugadores, sino también el estilo y las decisiones del entrenador».

Añadió que, ante España, las diferencias técnicas fueron notorias y que la derrota podría haber sido menor, pues el sistema de cinco defensas de Donis no convence.

Y concluyó: «Hoy, ante Cabo Verde, todo depende de los jugadores. Cabo Verde apostó por el contraataque contra España y Uruguay, y le funcionó».

Concluyó: «Los jugadores de Cabo Verde son fuertes y tienen ganas; los saudíes deben mostrar ambición y clasificarse, sea cual sea el rival».

La victoria es obligatoria para avanzar a dieciseisavos; un empate o una derrota significarían la eliminación.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.

La ‘Green Falcons’ solo superó la fase de grupos en 1994; desde entonces fue eliminada en las cinco Copas siguientes.

Anuncios