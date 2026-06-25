En vídeo: Salieron volando por los aires... Las celebraciones de la afición mexicana se convierten en una tragedia

Las celebraciones por la victoria de México 3-0 sobre la República Checa, ayer miércoles por la tarde, terminaron en tragedia en Cabo San Lucas cuando un automóvil atropelló a varios aficionados.

El Ayuntamiento de Los Cabos emitió un comunicado en el que confirma que 17 personas, incluido el conductor, recibieron atención médica y que este último fue detenido.

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Ya es oficial: las celebraciones del colectivo LGBT se llevarán a cabo durante el partido entre Egipto e Irán.

Varios vídeos compartidos en redes muestran el momento en que un coche negro, rodeado por aficionados con la camiseta de México, acelera de pronto y arrolla a varias personas antes de impactar contra las vallas.

Otros vídeos mostraron a testigos sacando al conductor y agrediéndolo, mientras varios heridos quedaban tendidos en el suelo en charcos de sangre, sin que se conociera su estado.

Cabo San Lucas, en la península de Baja California, es uno de los destinos turísticos de lujo más importantes de México.

Junto con San José del Cabo forma parte del municipio de Los Cabos, que incluye la zona turística entre ambas.

México venció 3-0 a la República Checa en la última jornada del Grupo 1 del Mundial 2026 y terminó con 9 puntos.



