El Ferencváros húngaro logró una valiosa victoria (1-0) ante su anfitrión, el Trabzonspor turco, dirigido por la estrella egipcia Mohamed Salah, este jueves, en el partido de ida de la ronda de play-off clasificatoria para la fase de liga de la Europa League, en el estadio "Papara Park".

Kristoffer Zachariassen marcó el único gol del encuentro, en el minuto 17, después de elevarse a un centro y desviarlo de cabeza a la portería de André Onana, otorgando al equipo húngaro una ventaja que mantuvo hasta el final del choque.

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Salah estuvo cerca de abrir el marcador temprano para los locales, cuando se plantó solo ante el portero visitante por la banda derecha, pero este logró detener su disparo, mientras que los jugadores del Trabzonspor mostraron un rendimiento pobre en la primera parte.

En la segunda mitad, el equipo turco presionó con fuerza a su rival húngaro, pero fracasó en traducir su dominio y sus ocasiones en goles.

La defensa despejó un cabezazo cercano de Salah, y el internacional egipcio también desperdició un disparo junto al poste, mientras que el larguero del Ferencváros rechazó un cabezazo del jugador nigeriano Paul Onuachu.

En el minuto 95+1, el árbitro mostró la tarjeta roja directa al jugador del Trabzonspor Shibuki Nwayo, tras una entrada violenta sobre uno de los jugadores del equipo húngaro, antes de que el partido finalizara con la victoria de este último (1-0).

El encuentro fue la primera aparición como titular de Mohamed Salah con la camiseta del Trabzonspor, después de haber participado como suplente en su primer debut oficial con el equipo, durante el empate 1-1 ante el Kasımpaşa en la jornada inaugural de la liga turca.

El faraón egipcio se unió al Trabzonspor este verano en una operación de traspaso libre tras 9 temporadas con el Liverpool.

El Trabzonspor se había clasificado para la ronda de play-off, después de terminar la temporada pasada en el tercer puesto de la liga turca y coronarse campeón de la Copa de Turquía, obteniendo así la oportunidad de competir por la clasificación a la Europa League.

El partido de vuelta se disputará el 27 de agosto en curso, en el estadio Groupama Arena de la capital húngara, Budapest.

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