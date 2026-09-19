En vídeo: Salah recupera su brillo y sacude el trono del Galatasaray

El egipcio Mohamed Salah explotó de cara al gol con su club, el Trabzonspor, durante el enfrentamiento ante su invitado, el Galatasaray, en la cumbre de la séptima jornada de la Superliga de Turquía, la noche del sábado.

El faraón egipcio no esperó demasiado y, en un contragolpe en el minuto cuatro, Salah arrancó con el balón desde antes de la mitad del campo y quedó solo frente al portero Ugurcan Cakir, para alojar la pelota dentro de la red con éxito.

En el minuto 39, Mohamed Salah fabricó el segundo gol para los locales, que llevó la firma de Noah Sabiullo.

Mohamed Salah volvió, en el minuto 44, para anotar su segundo tanto personal, y el tercero del Trabzonspor, tras un pase destacado de Francolino, para terminar la primera parte con ventaja del Trabzonspor por 3-0.

Mohamed Salah llegó a su sexto gol en la Superliga de Turquía con el Trabzonspor, después de haber marcado un gol ante el Amed Sportif y el Gençlerbirligi, y dos goles ante el Istanbul Basaksehir.

El Trabzonspor aspira a lograr su primer triunfo con su nuevo entrenador alemán, Thomas Reis, mientras que el Galatasaray busca la victoria para seguir liderando en solitario la Superliga de Turquía.

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