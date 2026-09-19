¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

En vídeo: Salah recupera su brillo y sacude el trono del Galatasaray

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Superlig
M. Salah
Turquía
Egipto

El egipcio Mohamed Salah explotó de cara al gol con su club, el Trabzonspor, durante el enfrentamiento ante su invitado, el Galatasaray, en la cumbre de la séptima jornada de la Superliga de Turquía, la noche del sábado.

El faraón egipcio no esperó demasiado y, en un contragolpe en el minuto cuatro, Salah arrancó con el balón desde antes de la mitad del campo y quedó solo frente al portero Ugurcan Cakir, para alojar la pelota dentro de la red con éxito.

Entradas para los partidos del Trabzonspor en la Superliga de Turquía¡Compra tu entrada ahora!

En el minuto 39, Mohamed Salah fabricó el segundo gol para los locales, que llevó la firma de Noah Sabiullo.

Mohamed Salah volvió, en el minuto 44, para anotar su segundo tanto personal, y el tercero del Trabzonspor, tras un pase destacado de Francolino, para terminar la primera parte con ventaja del Trabzonspor por 3-0.

Superlig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS

Mohamed Salah llegó a su sexto gol en la Superliga de Turquía con el Trabzonspor, después de haber marcado un gol ante el Amed Sportif y el Gençlerbirligi, y dos goles ante el Istanbul Basaksehir.

El Trabzonspor aspira a lograr su primer triunfo con su nuevo entrenador alemán, Thomas Reis, mientras que el Galatasaray busca la victoria para seguir liderando en solitario la Superliga de Turquía.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google