La estrella Mohamed Salah, capitán de la selección egipcia, envió mensajes contundentes y tranquilizadores a la afición egipcia, durante la presencia del doctor Yohar Nabil, ministro de Juventud y Deporte, en el entrenamiento de Egipto este miércoles, a pocos días del inicio del recorrido clasificatorio.

Las palabras de Salah llegaron en un momento sumamente importante, ya que la selección se prepara para disputar dos enfrentamientos decisivos ante Angola y Sudán del Sur los días 25 y 29 de septiembre, en la primera y segunda jornada de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2025, antes de cerrar su concentración con un potente amistoso ante Sudáfrica el 4 de octubre.

El capitán de Egipto aseguró que la selección actual vive un estado de estabilidad técnica y anímica, y afirmó: "Vamos a construir sobre lo logrado durante el período pasado, tenemos un cuerpo técnico estable desde hace 3 años, avanzamos bien y hay un gran entendimiento entre todos".

Salah no olvidó referirse a la relación excepcional que une a la generación actual con la afición, y añadió: "Hemos logrado construir un estado bueno y diferente con el pueblo egipcio durante el último período, y espero que este estado se mantenga el mayor tiempo posible, porque el apoyo del pueblo marca mucho la diferencia para nosotros".

La estrella del Liverpool subrayó su plena confianza en las capacidades de sus compañeros, y dijo: "Tenemos jugadores del más alto nivel en todas las posiciones, y podemos alcanzar nuestros objetivos. Nuestro objetivo es hacer que el pueblo esté orgulloso de nosotros, y si Dios quiere el próximo período será mucho mejor".

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Salah cerró sus palabras con un mensaje de lealtad a la afición, en el que dijo: "Estamos contentos con el estado que existe actualmente entre la selección y la afición, y esperamos seguir a la altura de su confianza, y ser motivo de su felicidad durante el próximo período con el rendimiento y los resultados".