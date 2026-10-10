En vídeo: Salah deja su huella en la victoria del Trabzon pese a la "extraña ocasión"

El Trabzonspor logró una valiosa victoria a domicilio, por tres goles a cero, ante el Samsunspor, este sábado, en la séptima jornada de la Superliga de Turquía.

El empate sin goles se mantuvo hasta el minuto 27, cuando Ernest Muçi consiguió abrir el marcador para los visitantes.

Chibueze Nwaneri amplió la ventaja del Trabzonspor con el segundo gol en el minuto 38.

La estrella egipcia Mohamed Salah estuvo cerca de marcar, después de rematar un balón rechazado por el portero del Samsun, pero el disparo del faraón egipcio se topó con uno de los jugadores del Samsun y se fue por encima del travesaño.

Salah dejó su sello durante el encuentro al fabricar el tercer gol para su compañero Francolino, en el minuto 40.

Dos minutos antes del final de la primera parte, el árbitro del encuentro mostró la tarjeta roja a Mehmet Kabasakal, jugador del Trabzon.

El Trabzonspor mantuvo su ventaja durante los acontecimientos de la segunda parte, pese a la inferioridad numérica, para salir con una valiosa victoria del campo del Samsunspor.

El Trabzonspor elevó su cuenta a 13 puntos en la tercera posición, mientras que el Samsunspor se quedó congelado en 4 puntos en el puesto 16.