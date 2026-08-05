En una escena que describió como "increíble", la estrella egipcia Mohamed Salah no pudo ocultar su asombro ante la multitud de aficionados que se congregó para recibirlo en el aeropuerto de Trabzon, asegurando que lo que vio supera todo lo que ha vivido a lo largo de su brillante carrera futbolística.

En sus primeras declaraciones tras su llegada oficial a Turquía, Salah expresó su enorme alegría por incorporarse al Trabzonspor, fijándose un único objetivo: cosechar éxitos a nivel nacional y europeo con la camiseta del club turco.

25.000 personas: algo increíble

Salah declaró a los medios turcos, según recogió "beIN Sports": "Estoy muy feliz de encontrarme en este ambiente asombroso, no recuerdo haber visto nada parecido antes, y las palabras no alcanzan para describir lo feliz que estoy".

Y añadió el capitán de la selección de Egipto, con el asombro aún reflejado en su rostro: "Hay 25.000 personas aquí, esto es algo increíble, nunca había visto nada así. He conseguido éxitos en todas partes, y quiero lograr el éxito también con el Trabzonspor en la liga y a nivel europeo".

Presidente del Trabzonspor: así se recibe a una estrella mundial

Por su parte, Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor, agradeció a los aficionados que crearon esta escena histórica. Doğan afirmó: "Mohamed Salah es una estrella mundial, agradecemos a los aficionados que vinieron hasta aquí. Nuestra afición ha demostrado a todos cómo debe recibirse a una estrella mundial".

Este recibimiento legendario viene a confirmar la posición excepcional de la que goza Mohamed Salah, no solo como futbolista, sino como un ícono mundial cuya fama ha traspasado las fronteras de los clubes y los torneos. Ahora las miradas se dirigen al terreno de juego, donde los aficionados del Trabzonspor esperan que "el Rey Egipcio" traduzca este amor desbordante en títulos y trofeos.