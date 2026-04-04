El egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool, ha agravado la frustración de su equipo en el partido que enfrenta actualmente al Manchester City en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

Los Reds van perdiendo por 4 goles ante el Manchester City, lo que acerca al equipo del entrenador Arne Slot a la eliminación del torneo.

El Liverpool obtuvo un penalti en el minuto 65 del partido, que fue lanzado por Salah, pero el portero del Manchester City, Trafford, logró detenerlo.



Salah ha anunciado que abandonará las filas del Liverpool al final de la presente temporada, a pesar de que su contrato con los Reds se extiende hasta el verano de 2027.

Cabe recordar que el Liverpool se ha alejado esta temporada de la lucha por el título de la Premier League, además de haber quedado eliminado de la Copa de la Liga inglesa, y ahora busca defender sus opciones de conquistar la FA Cup y la Liga de Campeones.



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