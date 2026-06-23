En vídeo: Ronaldo supera a Messi y se convierte en el primer jugador en marcar en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos.

Este martes, en el estadio NRG, marcó dos veces ante Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo 11 de la Copa América 2026.

El delantero del Al-Nassr cabeceó a la red un centro perfecto a los 6 minutos y repitió en el 39.

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Con 41 años, ya había anotado en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

En total suma 10 goles: uno en 2006, 2010, 2014 y 2022; dos en 2026; y cuatro en 2018.

Así superó a Lionel Messi, quien ha anotado en cinco ediciones tras su póker ante Argelia y Austria, aunque el argentino no marcó en 2010.

Aun así, Messi suma 18 goles y lidera la lista histórica, por encima de Kylian Mbappé y Miroslav Klose (16).