En vídeo: Ronaldo busca su primer gol; Mbappé, máximo goleador en las eliminatorias del Mundial

Kylian Mbappé, estrella de Francia, es el máximo goleador en fases eliminatorias del Mundial.

Este miércoles marcó en los dieciseisavos ante Suecia, tras pase de Ousmane Dembélé en el último minuto de la primera parte.

Con 27 años, ya suma nueve goles en nueve eliminatorias, más que ningún otro, según «Opta».

Superó así a los brasileños Leonidas y Ronaldo, con 8 tantos cada uno.

En contraste, Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, aún busca su primer gol en esta fase tras ocho partidos sin anotar.

Lionel Messi, estrella de Argentina y máximo goleador histórico del Mundial, ha marcado 5 goles en 12 partidos, según «Mister Chip».

Con este tanto, Mbappé suma 17 goles en Mundiales y se sitúa segundo en la lista histórica, solo por detrás de Messi, con 19.