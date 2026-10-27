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Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traducido por

En vídeo: Riyad Mahrez recupera los recuerdos de la magia del Al-Ahli con un doblete ante el Al-Hilal

Al-Shamal vs Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Liga de Campeones
R. Mahrez
Al Ahli
Catar
Arabia Saudí
Argelia

La estrella argelina continúa brillando

El argelino Riyad Mahrez, extremo del Al Shamal catarí, reavivó sus mágicos recuerdos con el Al Ahli saudí durante el enfrentamiento ante su compatriota el Al Hilal en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al Hilal visitó al Al Shamal, este martes, en el estadio Al Bayt de Al Khor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

En el minuto 48 del encuentro, Riyad Mahrez fabricó el segundo gol del Al Shamal, tras un centro raso que su compatriota Baghdad Bounedjah desvió al fondo de la portería del guardameta Mohammed Al Owais.

Y la cosa no quedó ahí, ya que el astro argelino sirvió un balón colgado desde un tiro libre que llegó a la cabeza del centrocampista tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane, quien la mandó a la portería del Al Hilal en el minuto 54.

Esta se convirtió en la segunda vez que Riyad Mahrez fabrica dos goles contra el Al Hilal, después de haberlo hecho con el Al Ahli, en septiembre del año pasado, cuando ambos equipos empataron con un resultado de 3-3, en la tercera jornada de la Roshn League.

En términos generales, este se convirtió en el sexto gol que Mahrez fabrica ante el Al Hilal, en el décimo partido en el que lo enfrenta en las distintas competiciones, desde su incorporación al Al Ahli en el verano de 2023.

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