En vídeo: Remontada loca: Bélgica resucita y elimina a Senegal del Mundial

Bélgica avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Senegal este miércoles en Seattle.

Habib Diara abrió el marcador para Senegal en el minuto 25 tras rematar un rebote en el poste después de un cabezazo de Ismaïla Sarr.

En el 51’, Sar controló un pase en profundidad, recortó y batió a Courtois con un potente disparo, ampliando la ventaja.

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Cuando parecía victoria senegalesa, Bélgica reaccionó: Lukaku y Tielemans marcaron en los minutos 86 y 89 para igualar 2-2.

El partido se fue a la prórroga, donde Bélgica ganó en el 120+5 con un penalti transformado por Tielemans.

Con este triunfo, Bélgica avanzó a octavos de final, donde espera al ganador de Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina.



