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La Europa League vivió este jueves por la noche una velada excepcional con dos resultados de campanillas: el Milan transformó un 2-0 en contra en una emocionante victoria por 4-2 ante el Olympiacos en Atenas, mientras que el Viktoria Plzen arrolló al Benfica (4-0) en su estadio. Unos resultados que trastocan la clasificación y encienden la lucha por las plazas para los octavos de final.

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El Milan firma una remontada histórica

El Olympiacos recibió al Milan en un intenso partido de la Europa League, con un ambiente encendido en las gradas y un gran entusiasmo de los locales, que saltaron al césped con un único objetivo: ganar y hacer felices a sus aficionados.

El encuentro arrancó de forma ideal para el Olympiacos. El primer gol llegó de manera curiosa en el minuto 31, cuando el portero del Milan, Mike Maignan, marcó en propia puerta, lo que dio ventaja a los locales y desató la euforia en las gradas.

El Olympiacos no tardó en ampliar su ventaja. En el minuto 49, recién iniciada la segunda parte, Jota Silva anotó el segundo tras una asistencia de Remo Freuler para poner el 2-0. Todos tuvieron la sensación de que el partido estaba sentenciado y de que el Milan iba camino de una dura derrota.

Pero en el fútbol no hay imposibles, y el Milan no sabe rendirse. La remontada comenzó en el minuto 56, cuando Omari Hutchinson marcó el primer gol de los rossoneri para recortar distancias (2-1) y devolver la esperanza a su equipo.

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Solo siete minutos después llegó el empate obra de Alfadio Cissé, a pase del propio Hutchinson. El 2-2 le dio la vuelta por completo al partido, y las gradas pasaron de la alegría al silencio y la tensión.

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El Milan no se conformó con eso y mantuvo una fuerte presión hasta que llegó el momento decisivo en el minuto 71: Christian Pulisic, que había entrado en sustitución de Gonçalo Ramos, anotó el tercero para poner a su equipo por delante (3-2) y completar una remontada histórica en solo 15 minutos.

Cuando todos creían que el partido había terminado y que el resultado estaba decidido, apareció Diego Moreira para escribir el último capítulo de la historia. En el minuto 90+5, Moreira aprovechó un balón decisivo dentro del área y lo mandó a la red con gran seguridad, dando a su equipo un gol en el último suspiro que hizo estallar las gradas y puso todas las cuentas patas arriba.

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Con este resultado, el Olympiacos ocupa la novena posición con 10 puntos, tras tres victorias, un empate y una derrota, mientras que el Milan es vigésimo con 6 puntos, tras dos victorias y tres derrotas.

Contundente goleada al Benfica

En otro partido de la misma jornada, el Viktoria Plzen recibió al Benfica y los locales lograron una histórica y aplastante victoria por 4-0.

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El Plzen salió con fuerza e impuso su ritmo desde los primeros minutos, hasta que llegó el primer gol en el minuto 30: Patrik Hrošovský marcó tras una asistencia de Lukáš Červ, el estadio estalló de alegría y todos intuyeron que se estaba fraguando una noche especial.

Los locales no tardaron en doblar la ventaja. En el minuto 43, Prince Kwabena Adu anotó el segundo a pase de Christophe Kabongo, confirmando la superioridad del conjunto local y dejando al Benfica en una situación muy complicada antes del descanso.

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Antes de que el Benfica pudiera recuperar el aliento, llegó el golpe definitivo en el minuto 45, cuando el propio Kabongo firmó el tercero para cerrar la primera parte con un 3-0, ante el completo asombro de los jugadores y aficionados del Benfica.

En el inicio de la segunda parte, el Plzen no levantó el pie del acelerador y siguió con su exhibición. Apenas un minuto después de la reanudación, concretamente en el minuto 46, Kabongo volvió a marcar, esta vez a pase de Hrošovský, para firmar su doblete y convertir el partido en un festival goleador en Plzen.

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Pese a este resultado, el Benfica se sitúa en la quinta posición con 12 puntos, mientras que el Viktoria Plzen es decimonoveno con 6 puntos.