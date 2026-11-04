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FBL-C1-EUR-FENERBAHCE-LIVERPOOLAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: reacción turca; el Fenerbahçe tumba al Liverpool en 6 minutos

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Liga de Campeones
Turquía
Inglaterra

Liverpool no supo traducir su dominio en una victoria

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El Fenerbahçe turco logró una emocionante victoria sobre su invitado, el Liverpool inglés, donde los locales remontaron su desventaja de (2-1) a (3-2) en 6 minutos, este miércoles, en el estadio Chobani de la ciudad turca de Estambul, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Con este resultado, el casillero del Liverpool se quedó congelado en 9 puntos, en la quinta posición de la clasificación del torneo, mientras que el Fenerbahçe elevó su casillero a 5 puntos, en el decimonoveno puesto.

En el minuto 25, el Liverpool abrió el marcador con un potente disparo del joven jugador inglés Trey Nyoni, que chocó contra uno de los jugadores del Fenerbahçe y cambió de dirección, antes de besar las redes.

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No pasaron más que 4 minutos hasta que el exjugador del Manchester United, Mason Greenwood, consiguió el empate de la misma manera para el equipo turco, cuando lanzó un tiro libre directo que rebotó en la barrera y engañó al portero Alisson Becker, para dejar el resultado en (1-1) en el minuto 29.

El equipo inglés dominó mucho el balón en el primer tiempo, donde su porcentaje de posesión alcanzó el 69%, frente al 31% del Fenerbahçe.

Pero los intentos a puerta estuvieron casi igualados, ya que el Liverpool disparó 9 veces, una de ellas entre el travesaño y los postes, mientras que los locales efectuaron 8 disparos, 2 de ellos dentro de los tres palos.

En el segundo tiempo, el equipo inglés presionó con fuerza, y Alexander Isak marcó el segundo gol del Liverpool, en el minuto 69, aunque el Fenerbahçe respondió rápidamente con dos goles, en los minutos 73 y 79, de la mano de Archie Brown y Fedat Muriqi respectivamente.

El Liverpool intentó con fuerza volver al marcador durante los minutos restantes del partido, pero la defensa turca estuvo al acecho, para que el Fenerbahçe saliera vencedor (3-2).

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