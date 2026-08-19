En vídeo: Raphinha amplía la ventaja del Barcelona sobre el Al-Ahly egipcio

El Barcelona amplió su ventaja ante su invitado, el Al Ahly egipcio, después de que Raphinha marcara el segundo gol (2-0) para el conjunto catalán desde el punto de penalti, la tarde de este miércoles en el estadio "Spotify Camp Nou", en el Trofeo Joan Gamper.

El gol llegó en el minuto 45, después de que el árbitro señalara un penalti a favor de Raphinha tras una falta sobre él, para que el jugador brasileño se encargara de ejecutarlo con éxito, colocando el balón a la derecha del guardameta internacional egipcio, Mostafa Shobier.

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El exjugador del Al Ahly, Hamza Abdelkarim, había abierto el marcador para el Barcelona en el minuto 30, tras un pase raso del lateral izquierdo Alejandro Balde.

El futbolista de 18 años se negó a celebrar tras marcar el gol, colocándose las manos bajo la cabeza, en señal de disculpa hacia la afición del castillo rojo.

El partido tiene una importancia especial para Hamza Abdelkarim, quien se enfrenta a su antiguo club tras su traspaso al Barcelona de forma permanente, después de haberse unido a él cedido en la segunda mitad de la temporada pasada.

En junio de 2026, el club catalán anunció la activación de la cláusula de compra en el contrato de cesión del joven jugador, para firmar otro contrato con el Barça hasta el verano de 2029.

El delantero egipcio llamó poderosamente la atención durante la pretemporada, y marcó un gol en la victoria sobre el Basilea suizo (5-2), además de anotar dos goles en el empate con el Birmingham City inglés (2-2).

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