En vídeo: Que Dios guíe su corazón hacia el islam. Gran repercusión de la imagen de Ronaldo marcando su gol histórico

Los seguidores de Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, celebraron con entusiasmo al verle decir «Bismillah» al anotar contra Croacia en el Mundial 2026.

El tanto, su primero en un partido eliminatorio, rompió su racha sin marcar y llevó a Portugal a la victoria 2-1 sobre Croacia en la ronda de 32. Así, la selección lusa avanzó a los octavos de final, donde se medirá a España.

El tanto, de penalti en el 68’, fue potente y al centro.

Las cámaras lo mostraron murmurando «Bismillah, Bismillah» antes de ejecutar el penalti, gesto que muchos atribuyeron a su contacto con la cultura islámica durante sus más de tres años en Riad.

Aunque ya lo había hecho antes en tiros parados, la imagen se viralizó de inmediato.

¿Dijo «En el nombre de Alá»?

Algunos dudaron y preguntaron en redes si era cierto.

Gran celebración

Muchos seguidores musulmanes celebraron la imagen y la difundieron desde distintos ángulos.

¿Se convertirá al islam?

La cuenta de Basem Al-Kuwari deseó: «Oh, Dios, guíale hacia el islam», y otro añadió: «Le pido a Dios que guíe su corazón hacia el islam».

No es la primera vez

Sin embargo, una cuenta llamada «Mustafa» aclaró que la imagen no es nueva y que Ronaldo solía decir «Bismillah» antes de chutar con el Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí Roshen.