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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vídeo: Protestas y polémica... Sané marca el segundo gol más rápido de Alemania en la historia del Mundial

Ecuador vs Alemania
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L. Sane
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EE. UU.

Las máquinas no le dieron mucho respiro a la selección latinoamericana

Leroy Sané abrió el marcador a los 109 segundos para Alemania ante Ecuador, este jueves en la tercera jornada del Grupo 5 del Mundial 2026.

Sané tardó solo 1 minuto y 49 segundos, el segundo tanto más rápido de Alemania en Copas del Mundo, solo superado por el gol de Ernst Lener a Austria en 1934.



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Con este tanto, Alemania se convirtió en la primera selección en llegar a 10 goles en el torneo.

Antes del tanto, Ecuador reclamó una falta de Aleksandar Pavlović sobre Pedro Vitti, pero el gol acabó siendo validado.


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