El partido entre Arabia Saudí y Catar en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" vivió unas polémicas acciones arbitrales en el tiempo añadido.

La selección saudí se enfrentó a su homóloga catarí, este sábado, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

En el minuto 104 del encuentro, el balón llegó a Mohammed Al Qahtani, jugador de la selección saudí, en la frontera del área de Catar, quien remató con fuerza antes de que la pelota se topara con la defensa catarí.

Al Qahtani, junto a los jugadores de la selección saudí y su entrenador griego Georgios Donis, montó en cólera tras reclamar un penalti, alegando que el balón había tocado la mano del defensa catarí.

Sin embargo, el árbitro no señaló nada desde el principio, una decisión que mantuvo tras la revisión por parte de los árbitros de la tecnología de videoarbitraje "VAR".

El experto arbitral Mohammed Kamal Richa reconoció el acierto de la decisión del árbitro del partido en esa acción, en declaraciones al diario saudí "Al Riyadiah".

Richa señaló al respecto: "No existe penalti para la selección saudí en el minuto 104, pues el balón se topó con el abdomen del defensa catarí, y no hay toque de mano, y es una decisión correcta del árbitro de continuar el juego con el respaldo de la sala del VAR".

La escena se repitió en el minuto 111, cuando Abdullah Al Hamdan remató un balón con fuerza que se topó con la mano de un defensa de Catar dentro del área, pero el árbitro tampoco señaló penalti.