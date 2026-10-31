¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: preocupante lesión de Es-Saibari en el clásico de Alemania y otro golpe para el Bayern Múnich

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Liga de Campeones
I. Saibari
S. Gnabry
Alemania
España
Marruecos

El conjunto bávaro ya sufre numerosas ausencias

Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €

El Bayern de Múnich recibió un doble golpe durante el encuentro ante su invitado, el Borussia Dortmund, en el estadio Allianz Arena este sábado, en el marco de la octava jornada de la Bundesliga.

En el minuto 29, la estrella marroquí Ismael Saibari abandonó el terreno de juego tras lesionarse después de un choque con el portero del Dortmund, Gregor Kobel, entrando en su lugar Nathaniel Brown.

No habían pasado ni dos minutos desde la lesión de Saibari cuando el delantero alemán Serge Gnabry también abandonó el campo tras sufrir dolores, y Josip Stanisic entró en su lugar en el minuto 31.

Lee también

France Football revela las cifras: 28 puntos privaron a Mbappé del Balón de Oro

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

Entre ellos 3 votos árabes: 13 países dieron el Balón de Oro a Yamal

Hasta el momento no se ha aclarado la naturaleza de ambas lesiones ni su gravedad, a la espera de las pruebas médicas a las que se someterán los dos jugadores para determinar su posible tiempo de baja.

Las dos lesiones llegaron en un momento delicado, ya que el Bayern echa en falta a varios jugadores más por lesión, encabezados por Luis Díaz y Jamal Musiala, mientras el gigante bávaro se prepara para un duelo decisivo ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, el próximo martes, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Pese a ello, el Bayern de Múnich terminó la primera parte del clásico de Alemania por delante del Dortmund con un gol que marcó el lateral derecho Konrad Laimer en el minuto 38.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google