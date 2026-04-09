Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo: Pregúntenle a Arbeloa... La estrella del Real Madrid elude una pregunta capciosa

Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
Primera División
Álvaro Arbeloa
R. Asencio
España

El jugador del Real Madrid evita entrar en una polémica pública con Arbeloa

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Girona mañana viernes, en la jornada 31 de la Liga española.

Busca el conjunto blanco volver a ganar tras perder 1-2 con el Mallorca.

Es segundo con 69 puntos, a 7 del líder, el Barcelona.

Raúl Asensio, defensa madridista, no ha jugado los últimos tres partidos y se ha quedado en el banquillo.

Según el diario AS, algunos aficionados le pidieron autógrafos y fotos a la entrada de Valdebebas.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR

Algunos le preguntaron por qué no jugaba.

El joven defensa respondió con ingenio: «Eso se lo tienes que preguntar a Arbeloa», evitando así polemizar públicamente con su entrenador, Álvaro Arbeloa.

Leer también

Tebas: Marruecos, candidato a acoger algunos partidos de La Liga

Anuncios