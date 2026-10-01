En vídeo: Portugal inaugura la era post-Ronaldo con un gol y una asistencia de su sustituto

Joao Cancelo marcó el gol de la ventaja para la selección portuguesa ante Dinamarca, la tarde de este jueves, en el minuto 13 del partido que enfrenta a ambos equipos dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio Parken de Copenhague.

El gol llegó tras una asistencia de Gonçalo Ramos, que se ha convertido en el sucesor de Cristiano Ronaldo al frente del ataque de Portugal.

Lee también

Semana de despedida: Ronaldo se marcha por la puerta de atrás y Messi, sobre la alfombra roja

La revolución de un volcán que arrasó a los grandes: ¿cómo dominó España el fútbol mundial en un cuarto de siglo?

En el minuto 23, Mikkel Damsgaard logró el empate para los locales con un remate espectacular que lanzó desde dentro del área.

Pero Gonçalo Ramos devolvió rápidamente a Portugal la ventaja al marcar el segundo gol en el minuto 25, tras un notable intercambio de balón con Bruno Fernandes y después una veloz arrancada hacia la portería que culminó con un remate preciso a la red.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección después de una tensión con el cuerpo técnico, debido a que no participó en el último partido ante Noruega, y diversos informes de prensa hablaron del fin de su trayectoria internacional.

La selección portuguesa afrontó el partido de hoy como líder del Grupo 4 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, con 6 puntos, tras sus victorias ante Gales y Noruega, mientras que Dinamarca cuenta con 3 puntos.



