En vídeo: ¿por qué Mohamed Salah prefirió la liga turca a la saudí?

Parece que el nuevo capítulo en la carrera futbolística de Mohamed Salah está a punto de hacerse realidad, ya que la estrella egipcia se acerca a vestir la camiseta del club turco Besiktas durante el presente verano.

El club turco presentó una oferta oficial para incorporar a Salah en un traspaso libre, con un contrato de dos años por el que percibiría un salario anual estimado en cerca de 15 millones de euros.

En este contexto, Amr Al Rawy, consultor de marketing en la Premier League, realizó unas declaraciones importantes a través del canal "Al Nahar", en las que explicó los motivos de la inclinación de Salah por esta opción.

Al Rawy dijo: "Mohamed Salah desea cerrar su trayectoria de una manera elegante y satisfactoria, sobre todo porque ya no necesita ofrecer más pruebas a ninguna parte".

Y añadió: "Salah rechazó la idea de trasladarse a cualquier otro club de la Premier League, con la intención de preservar su gran legado en Inglaterra y su buena relación con la afición del Liverpool".

Al Rawy concluyó sus declaraciones afirmando: "Mohamed Salah descartó la opción de la liga saudí porque se aferra a seguir en Europa, lo que convirtió al Besiktas en el destino ideal para él".