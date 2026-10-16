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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: por primera vez en la historia del fútbol, ¡tarjetas electrónicas en lugar de las de papel!

Nacional vs Deportivo Maldonado
Nacional
Deportivo Maldonado
Primera Division
Uruguay

Un paso llamativo en América Latina

El fútbol de Uruguay probó una nueva forma de mostrar las tarjetas: las tarjetas virtuales, que se utilizaron por primera vez el jueves, durante la victoria de Nacional sobre Rentistas (3-0), en los octavos de final de la Copa Uruguay.

El árbitro Eduardo Varela empleó un dispositivo electrónico para mostrar la primera tarjeta amarilla del partido, dirigida a Juan Pablo Blada en el minuto 12.

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El aparato se parece a un teléfono móvil o a una pequeña tableta electrónica, y permite mostrar tarjetas amarillas y rojas mediante una pantalla y botones específicos.

Pero su función no se limita a sustituir las tarjetas de papel tradicionales, ya que registra las sanciones de forma automática y las envía al sistema electrónico, lo que evita que los árbitros tengan que anotarlas a mano y después introducirlas electrónicamente.

La iniciativa forma parte de un proyecto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en colaboración con una empresa tecnológica, que aspira a registrar otros hechos del partido en el momento en que ocurren, como los cambios y los penaltis, con la idea de que en el futuro esta información llegue directamente a los medios de comunicación. Además, el dispositivo no necesita conexión a una red wifi.

Aun así, el aparato todavía necesita mejoras, ya que en su primera aparición el color de la tarjeta no resultó lo bastante claro desde lejos, lo que provocó cierta confusión entre los aficionados en el estadio, según el diario español "Mundo Deportivo".




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