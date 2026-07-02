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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: Por primera vez en 32 años, Boro deja una huella histórica para España

España vs Austria
España
Austria
World Cup
P. Porro
España
Austria
EE. UU.

España dominó el partido casi por completo

El lateral derecho Pedro Porro amplió la ventaja de España al marcar el segundo gol contra Austria este jueves en los octavos de final del Mundial 2026.

Con este tanto, marcado en el 66, España logró un hito que no conseguía desde 1994: anotar dos goles en un partido eliminatorio del Mundial.

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Antes, Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) había abierto el marcador en el 36’.

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España lideró su grupo con 7 puntos (dos victorias, 4-0 a Arabia Saudí y 1-0 a Uruguay, y un 0-0 con Cabo Verde) y avanzó a dieciseisavos, mientras que Austria quedó segunda con 4.

«La Roja» aspira a su segundo título mundial tras ganar en 2010.


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