Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, rompió su mala racha en eliminatorias al marcar de penalti frente a Croacia en la actual Copa del Mundo.

El «Don» marcó de penalti en el 68, lanzando al centro.

Su tanto, decisivo para el 2-1 final, llevó a Portugal a octavos, donde se medirá a España el lunes.

Según Opta, es su primer tanto en eliminatorias, tras 10 goles en grupos.

Aun así, es el único futbolista que ha marcado en seis ediciones distintas.

Es su primer tanto en eliminatorias tras ocho partidos y 30 remates sin éxito.

Sus ocho duelos anteriores fueron contra Países Bajos, Inglaterra, Francia y Alemania (2006), España (2010), Uruguay (2018) y Suiza y Marruecos (2022).

Además, con 47 años y 147 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar en eliminatorias.

Superó así el récord de su compatriota Pepe, que lo tenía con 39 años y 283 días.