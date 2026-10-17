Informes de prensa egipcios revelaron que Hussein Ammouta, entrenador del Al Ahly egipcio, pidió a la directiva de su club la contratación de Oussama Nour Eddine, centrocampista del Maghreb de Fez, durante el próximo mercado invernal de fichajes, mientras el club también busca reforzar la posición de central.

El periodista egipcio Abdel Hakim Abu Alam declaró en el canal "ON Sport" que Al Ahly se centrará en el mercado invernal en la incorporación de un centrocampista defensivo capaz de desempeñar las funciones de un número 6, además de un central.

Y añadió: "Incluso con la continuidad de Achraf Dari, su gran nivel y la ausencia de lesiones, Al Ahly quiere incorporar a otros jugadores a su lado, uno de ellos sub-23".

Explicó que todos los nombres que se han mencionado en los medios de comunicación para reforzar la posición de central están sobre la mesa de la dirección técnica, con la excepción de los jugadores de los clubes Zed y Al Banque Al Ahly, ya que el club rojo no quiere negociar con ellos porque exageran en las exigencias económicas por cualquier jugador.

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Según Abu Alam, Al Ahly sigue a más de un jugador, entre los que destacan Mostafa Ibrahim, defensa del Ittihad, Mohamed Sharkia, jugador del Modern Sport, y Nour Achraf, del ENPPI.

En cuanto al centro del campo defensivo, afirmó: "Al Ahly no está entusiasmado con la idea de incorporar a un nuevo jugador, pero Ammouta está decidido a contar con Oussama Nour Eddine, jugador del Maghreb de Fez".

No obstante, Abu Alam señaló que Al Ahly aún no ha iniciado sus negociaciones con el jugador ni con la directiva de su club.