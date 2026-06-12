En vídeo: periodista saudí revela el nuevo destino de Hamdallah

Un medio saudí reveló el nuevo destino del delantero marroquí Abdelrazak Hamdallah para la próxima temporada, tras su salida del Al-Shabab.

Abdulaziz Al-Malik, presidente del Al-Shabab, ya había anunciado su salida tras la crisis del pasado curso en la Liga Roshen.

El periodista saudí Khalid Al-Shneif confirmó en el programa «Dorina Ghair»: «Abdulrazak Hamdallah ficha oficialmente por el Al-Taawoun, con un contrato de un año».

El club ya negociaba con el delantero tras fracasar la renovación de Roger Martínez.

Será su quinta etapa en la Liga Roshen, tras pasar por Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab y Al-Hilal, con el que disputó el Mundial de Clubes 2025.

Con 35 años, es el segundo máximo goleador de la Liga Roshen con 150 tantos, a solo cinco del sirio Omar Al-Soma.