Un periodista saudí elogió a Marruecos tras su pase a octavos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, tras eliminar a Países Bajos.

El equipo marroquí avanzó esta madrugada a octavos tras igualar 1-1 con Holanda y ganar la posterior tanda de penaltis.

Abdulrahman Al-Humaidi, presentador del programa «Nadina» en «MBC 1», declaró: «El orgullo de los árabes: un Marruecos con personalidad, igualdad y dominio; un Marruecos de diversión y alegría; un Marruecos que se impone con la solidez de (Nassir) Mazraoui, el espíritu de (Issa) Diop y la agilidad de (Ezzedine) Ounahi».

Y añadió: «Dominaron a Holanda, los aplastaron con el puño de Bono; incluso Yassin, al detener el disparo, se mantuvo firme, tal y como siempre se han mantenido firmes los marroquíes en este Mundial, listos para seguir adelante. Y así seguirá siendo: siempre Marruecos».

El sábado se medirá a Canadá, que eliminó a Sudáfrica, en el estadio NRG de Houston.