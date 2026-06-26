En vídeo: Periodista saudí afirma que Donis deja fuera a Al-Oweis ante Cabo Verde

Un periodista saudí asegura que el seleccionador griego Georgios Donis podría dejar fuera del once titular al portero Mohammed Al-Owais para el partido contra Cabo Verde.

El partido contra Cabo Verde se disputará en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston, en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Nawaf Al-Aqil, periodista saudí de los canales «Thamania», afirmó en un vídeo en su cuenta de «X»: «Preveo que habrá un cambio en la portería, con la participación de Nawaf Al-Aqidi en lugar de Mohamed Al-Owais».

«Es solo una previsión, no una información confirmada, pero se necesita un portero que juegue bien con los pies ante Cabo Verde para tener un hombre más en la salida de balón y en la construcción del ataque», explicó.

Al-Owais ha brillado en los dos primeros partidos, sobre todo en el 1-1 ante Uruguay, con nueve paradas, cuatro dentro del área.

La victoria es obligada para avanzar a octavos; un empate o una derrota los eliminaría.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.