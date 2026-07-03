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Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Periodista egipcia «negocia» con Mohamed Salah antes de enfrentar a Australia

M. Salah
Egipto
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Australia vs Egipto
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EE. UU.

Secuestro cómico de la hermana de «Mo»... y el rescate es un hat-trick

Pocas horas antes del partido contra Australia en los dieciseisavos del Mundial 2026, la periodista egipcia Doaa Farouk sorprendió a Mohamed Salah con un vídeo en el que aparece junto a su hermana Rabab.

Lo publicó en sus redes y retó al capitán: «Hemos secuestrado a tu hermana, Salah… la rescate con tres goles a Australia».

En el clip, la hermana del futbolista se ríe de la broma, lo que ha encantado a los usuarios.

Egipto se mide a Australia esta tarde en la ronda de 32 del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Salah se recuperó de la lesión en el isquiotibial que sufrió ante Irán y que lo obligó a dejar el último partido de la fase de grupos.

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Australia
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EGY

En este Mundial lleva un gol y dos asistencias.

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