La emoción de la final del Mundial 2026 no se quedó en el campo: la ceremonia de clausura fue un gran espectáculo que reunió a estrellas de la música y creadores de contenido, y cautivó a decenas de miles de espectadores en el estadio Nueva York-Nueva Jersey, y a millones de espectadores de todo el mundo, antes del esperado España-Argentina.

La ceremonia comenzó con un espectáculo del creador de contenidos «iShowSpeed». (IShowSpeed), que saltó al campo con percusionistas y bailarines de colores vivos, creando un ambiente festivo.

A continuación, el rapero estadounidense Post Malone interpretó su tema «Wow» ante la ovación del público.

El estadio Nueva York-Nueva Jersey recibirá a más de 80 000 aficionados y numerosas personalidades para la final entre España y Argentina.

Antes del pitido inicial se presentarán otras estrellas como Tom Cruise, Robbie Williams, Laura Bozzini y Nicole Scherzinger.

En declaraciones a la BBC, Laura Pausini confesó sentir «muchísima emoción» y «un gran orgullo» por cantar con Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

«Cuando Robbie Williams me invitó a cantar con él, sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo, ya que es uno de mis cantantes, compositores e intérpretes favoritos», afirmó Bozini.

La fiesta no se limitará a la inauguración: en el descanso actuarán Madonna, Justin Bieber, Shakira y BTS.

Madonna, la artista musical con más ventas de la historia, presentará un show especial tras el éxito de su álbum «Confessions II», que debutó en el número uno de la lista «Billboard 200».

Justin Bieber prosigue su regreso tras actuar en Coachella, su primer gran concierto en cuatro años, después de cancelar su gira «Justice» por problemas de salud.

Shakira regresa con Burna Boy tras el éxito del concierto inaugural en Ciudad de México.

Su tema conjunto «Dai Dai» lideró listas en varios países y se convirtió en un himno de los estadios durante la Copa del Mundo.

El grupo surcoreano BTS, que retomó su gira mundial tras la pausa por el servicio militar de sus miembros, completará el cartel con un show muy esperado.

El descanso durará entre 20 y 25 minutos, y el espectáculo, inspirado en el show de la Super Bowl, se extenderá 11 minutos.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, ha supervisado la producción del espectáculo, que busca apoyar el «Fondo de Educación del Ciudadano Global de la FIFA» (FIFA Global Citizen Education Fund), iniciativa que aspira a recaudar 100 millones de dólares para financiar la educación infantil en todo el mundo.