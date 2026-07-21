Nordine Zekri, exseleccionador de la sub-20 de Arabia Saudí, avivó la polémica sobre la identidad del próximo director técnico de la selección argelina, después de considerarse a sí mismo el mejor entrenador argelino en la actualidad, asegurando que ni su currículum ni sus títulos de entrenador los posee ningún otro técnico local.

Esto llega en medio de la incertidumbre que persiste sobre el futuro del suizo Vladimir Petkovic al frente del cuerpo técnico de Argelia.

El futuro de Petkovic con la selección argelina sigue sin resolverse, pese a la recomendación del comité técnico de la Federación Argelina de Fútbol de que continúe en su cargo, tras el fracaso en el Mundial 2026 y las peticiones de cambiar el cuerpo técnico.

Petkovic había renovado su contrato antes del Mundial para continuar hasta el año 2028, pero su futuro se ha convertido en objeto de debate en los pasillos de la Federación Argelina, con una tendencia previa hacia la posibilidad de nombrar a un entrenador argelino como su sucesor.

Zekri declaró, en unas manifestaciones al canal argelino Echorouk News: "Actualmente soy el mejor entrenador argelino, y no solo un entrenador local, porque todos mis títulos son italianos y están reconocidos internacionalmente. No hay ningún entrenador en Argelia que posea un currículum o unos títulos como los que tengo yo".

Y añadió el entrenador, de 61 años: "Durante los 26 años de mi trayectoria, cada vez que asumí la dirección de un equipo logré alcanzar los objetivos que se me exigían. ¿Qué más quieren?".

Zekri se apoya en una larga trayectoria durante la cual dirigió a varios clubes dentro y fuera de Argelia, destacando su experiencia con el Wifak de Sétif, con el que se coronó campeón de la Copa de Argelia en 2010, además de su éxito al salvar del descenso a varios clubes saudíes cuando atravesaban situaciones difíciles.

Explicó: "Cuando dirigí equipos que habían sido construidos para competir por los títulos, conseguí los campeonatos, como ocurrió con el Wifak de Sétif. Y en Arabia Saudí me hice cargo de clubes que luchaban por la permanencia en la primera división, y mantener su categoría parecía casi imposible, pero yo lo logré".

Zekri vivió experiencias como entrenador con varios clubes saudíes, entre ellos el Al Feiha, el Damac, el Al Akhdud y el Al Kholood, antes de convertirse en entrenador libre tras su salida del Al Shabab el pasado 30 de junio.

Y pese a sus fuertes declaraciones, Zekri aseguró que no busca conseguir el puesto de director técnico de la selección argelina como sucesor de Petkovic, señalando que ya había presentado su candidatura a petición de algunas personas, pero que no volverá a repetirlo.

Dijo: "Yo no pido el puesto de entrenador de la selección nacional. Ya presenté antes mi candidatura a petición de varias personas, pero no volveré a hacerlo".

En un contexto relacionado, Zekri se burló de las informaciones periodísticas que apuntaban a nombres como los de Anter Yahia y Rafik Saïfi para trabajar como ayudantes en el cuerpo técnico de la selección argelina durante el próximo periodo.

Y añadió con ironía: "MashaAllah, Anter Yahia tiene un gran nombre, igual que hicimos el nombre de Madjid Bougherra tiempo atrás; ahora vamos a hacer el nombre de Yahia de la misma manera".

Y continuó: "Bougherra fracasó con un equipo en la liga emiratí, después fracasó con un equipo en la liga catarí, y también fracasó al dirigir a la selección de Líbano en la clasificación para la Copa de Asia 2027".

Y Zekri se preguntó: "¿Quieren repetir la (Argelia de Omdurmán) sin títulos ni confianza?".

Luego prosiguió, enfadado: "El mero hecho de mencionar los nombres de estos para trabajar en la selección es un insulto a Argelia y un menosprecio del valor de los hombres de esta patria".

Y concluyó: "Hay un lobby que dirige la opinión pública hacia entrenadores concretos, a los que presenta como si fueran Mourinho, cuando en realidad no son nada".