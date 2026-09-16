El Barcelona arrolló a su invitado, el Racing de Santander, con una amplia victoria por 7-2, en el partido que se disputó en el estadio "Spotify Camp Nou" la noche de este miércoles, en la sexta jornada de la Liga española.

Antes del partido, el servicio meteorológico de Cataluña advirtió de tormentas y tiempo inestable, que estuvieron a punto de aplazar el encuentro, pero se disputó a la hora prevista mientras las tormentas del Barcelona se hacían presentes dentro del campo, y el Racing fue la víctima.

Los jugadores del Barcelona se turnaron para anotar los goles en un partido que registró intensas lluvias, teniendo en cuenta que el marcador podría haber aumentado de no ser por la falta de acierto en algunas ocasiones frente a la portería, mientras que el Racing desapareció de forma casi total a lo largo del encuentro.

Y tras vencer con cinco goles en 4 partidos de la temporada, 3 en la Liga y uno en la Liga de Campeones, el Barcelona rompió su marca y ganó por siete por primera vez, después de que Raphinha anotara 3 goles ("hat-trick").

El partido no contó con la participación del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, quien firmó un nuevo contrato ayer martes, ya que el técnico Hansi Flick prefirió mantenerlo en el banquillo durante los 90 minutos.

El Barcelona logró el pleno de puntos tras 6 partidos con amplias victorias, sumando así 18 puntos con los que se distanció en lo más alto de la tabla de clasificación de la Liga española, con una ventaja de 3 puntos sobre su rival, el Real Madrid, que saldrá el domingo a enfrentarse a su vecino, el Atlético de Madrid, en un duelo complicado.

En cuanto al Racing, su cuenta quedó congelada en 7 puntos, en el décimo puesto.

Arrollada catalana

El Barcelona comenzó con una gran presión sobre el Racing, y resolvió el partido de forma temprana tras hacerse con la posesión del balón y amenazar la portería de los visitantes en más de una ocasión.

El primer gol no se hizo esperar, ya que lo anotó João Cancelo tras solo 8 minutos del pitido inicial, con un disparo cañonero desde fuera del área que sorprendió al portero.

Karim Adeyemi estuvo cerca de firmar el segundo gol rápidamente, pues en el minuto 19 recibió un magnífico pase filtrado de Dani Olmo, tras el cual se quedó solo ante la portería, pero disparó junto al poste.

El huracán catalán no se detuvo, y tras 3 minutos el brasileño Raphinha obtuvo un penalti a costa de su compatriota Pedro Filipe, del que anotó él mismo el segundo gol a la izquierda del portero.

La respuesta no tardó mucho, pues en el minuto 31 y en la primera aparición del Racing en el área del Barcelona, el senegalés Magdi Gaye marcó el gol que recortaba distancias en un descuido de la defensa catalana.

Aun así, el Barça continuó siendo peligroso y, con un nuevo disparo cañonero desde fuera del área que chocó con la defensa y cambió de dirección, Cancelo firmó su segundo gol personal, y el tercero de su equipo en el partido.

Y a 3 minutos del final de la primera parte, Raphinha se negó a entrar al vestuario sin anotar un doblete, al estilo de Cancelo. El delantero brasileño recibió un balón de Olmo en el borde del área, y disparó con facilidad al ángulo izquierdo más lejano del portero.

Y en el tiempo añadido de la primera parte, el Barça obtuvo un segundo penalti, esta vez a favor de Adeyemi, pero Lamine Yamal no logró inscribir su nombre en la lista de goleadores en la primera parte, ya que falló el penalti después de que el portero lo detuviera.

La imprudencia de Szczesny

Con el inicio de la segunda parte, el Barcelona mantuvo su dominio a pesar de su ventaja de cuatro goles en la primera parte, y aun así el primer gol de la mitad no llegó con los colores del equipo catalán.

En el minuto 65 del partido, Wojciech Szczesny, el portero suplente del Barcelona que entró entre las dos partes a costa de Joan García, cometió un grave error al ralentizarse frente a la portería, lo que aprovechó el suplente marroquí Yasser Zabiri para marcar el segundo gol del Racing.

Yamal rompe su mala racha

Pero minutos después, el árbitro concedió un tercer penalti a favor del Barcelona, tras una falta a Adeyemi, del que Raphinha anotó su tercer gol personal (hat-trick) en el partido.

Y las redes del Racing se agitaron por sexta vez en el partido, esta vez con la firma de Yamal, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego, con lo que continuó la mala racha del joven jugador español, que había fallado un penalti y disparado un balón al larguero durante la primera parte.

Y el suplente brasileño Gabriel Jesus marcó el sexto gol del Barcelona tras un destacado pase de Yamal, con lo que el marcador llegó a la cifra de 6 por primera vez esta temporada.

Y antes del pitido final, Yamal rompió su mala racha anotando el séptimo gol tras un centro de Adeyemi, que brilló en el partido de hoy.