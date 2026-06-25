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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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En vídeo: Neymar, tras 981 días: «No pude contener las lágrimas... y viví los momentos más duros de mi vida»

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El mago de la samba vuelve tras una larga ausencia

Neymar da Silva, estrella de Brasil, afirmó que volver a vestir la camiseta de la Seleção es uno de los momentos más especiales de su carrera.

Neymar volvió a vestir la camiseta de la selección brasileña tras 981 días de ausencia, ingresando como suplente en el partido contra Escocia este jueves en la Copa del Mundo 2026, y así puso fin a un largo periodo de lesiones.

La Canarinha selló su pase a dieciseisavos al ganar 3-0 en la tercera jornada del Grupo C y ahora enfrentará al segundo del Grupo F.

Al final del encuentro, visiblemente emocionado, celebró con su familia y no pudo contener las lágrimas.

Tras el partido, declaró a la prensa, según recoge el diario español «AS»: «Fueron emociones indescriptibles. Cuando terminó el partido, miré a mi familia y vi a mi padre llorando; me costó mucho contener las lágrimas. Todo el mundo sabe por lo que he pasado en los últimos años».

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Y añadió: «He vivido los momentos más difíciles de mi vida, pero mi objetivo siempre ha sido volver a la selección y disputar otro Mundial. Hoy lo he conseguido y por eso me siento muy feliz».

Y añadió: «Volver tras tanto sufrimiento es un sueño. He trabajado cada día para este momento y quiero seguir mejorando y sumando minutos para ayudar a mis compañeros».

Su último partido con Brasil fue el 17 de octubre de 2023, cuando se lesionó la rodilla ante Uruguay, poco después de fichar por el Al-Hilal saudí.

Desde entonces, el excapitán de Brasil pasó por varias operaciones, largas rehabilitaciones y recaídas, hasta volver a jugar con el Santos y, de ahí, a la selección.

Aunque aún no está en su mejor forma, su experiencia y liderazgo son clave para Brasil en las rondas finales.

El jugador asegura estar en buena forma física tras meses de trabajo individual y recuerda que la decisión sobre sus minutos de juego corresponde al cuerpo técnico.

Y concluyó: «Es uno de los días más especiales de mi vida. Vestir la camiseta de Brasil siempre fue un sueño. Extrañé mucho a la selección y esperé este momento durante años. Ahora solo quiero seguir adelante y ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos».

Con su vuelta, Brasil recupera a una de sus mayores estrellas en un momento clave del Mundial, y Neymar sigue buscando su último sueño: dar a la “Seleção” la sexta estrella.

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