Mustapha Hadji, leyenda de la selección marroquí, considera que Achraf Hakimi y Yassine Bounou son los mejores en la historia de Marruecos "con una gran diferencia respecto al resto de las leyendas".

Pese al brillo de un gran número de leyendas con la camiseta de la selección marroquí, Hadji considera que Hakimi, seguido de Bounou, superan con una gran diferencia al resto de los nombres, según su valoración personal.

Hadji dijo, en una entrevista en vídeo para Kooora que se publicará más adelante: "Sí, Hakimi es el mejor jugador en la historia del fútbol marroquí con una gran diferencia respecto a cualquier otro jugador; está muy por encima de los demás".

Después añadió: "Hakimi es un ejemplo para la juventud marroquí dentro del campo, y considero que encabeza la lista, con Yassine Bounou en el segundo puesto, y luego viene el resto con una gran diferencia respecto a ellos".

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Cuando se le preguntó por su lugar entre las leyendas del fútbol marroquí a lo largo de la historia, Hadji respondió entre risas: "No, yo estoy lejos de eso".

Hakimi ha disputado 103 partidos internacionales con la camiseta de la selección marroquí en todas las competiciones, y es el segundo jugador con más participaciones en la historia de Marruecos, ya que solo le supera Noureddine Naybet (115 partidos). Bounou ocupa el tercer lugar en esta lista con 99 partidos.

Más allá de los partidos internacionales, Hakimi se coronó con el premio al Mejor Jugador de África de 2025, y compite con fuerza por el título de ese mismo premio en 2026.

Hakimi posee prestigiosos títulos europeos con los clubes en los que ha jugado, encabezados por la conquista de la Liga de Campeones de Europa en 3 ocasiones.

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