El francés Moussa Diaby, extremo del Bayer Leverkusen alemán, rompió la maldición con su exequipo, el Al-Ittihad saudí, con un gol que le había esquivado durante casi tres años y medio.

El Bayer Leverkusen venció a su anfitrión, el Mainz, por 4-3 en el partido que enfrentó a ambos este sábado en el estadio Mewa Arena, en la quinta jornada de la Bundesliga.

El cuarto gol del equipo visitante llegó en el minuto 65 del encuentro, cuando Moussa Diaby recibió el balón en la frontal del área antes de disparar con fuerza con su pierna izquierda, un remate que el portero no pudo controlar.

Este fue el primer gol de la estrella francesa con el equipo alemán desde su llegada a sus filas durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Al-Ittihad, después de no haber dejado su huella en los cuatro partidos anteriores.

Diaby puso fin a su sequía goleadora, que lo acompañaba desde que era jugador del Al-Ittihad, pues no marcaba desde su doblete ante el Al-Ettifaq, en la trigésima tercera jornada de la pasada temporada de la Roshn Saudi League, el 14 de mayo pasado.

Lo más importante es que el jugador de 27 años volvió a marcar con la camiseta del Bayer Leverkusen tras una ausencia de casi tres años y medio, concretamente desde el 8 de abril de 2023, en la victoria por 3-1 ante el Frankfurt, en la jornada 27 de la Bundesliga.

Este gol se convirtió en el número 50 que Diaby marca con el equipo alemán, además de las 47 asistencias que ha dado en 177 partidos.

Cabe recordar que Diaby abandonó el Bayer Leverkusen en el verano de 2023 para fichar por el Aston Villa, pero no permaneció con el equipo inglés más que una sola temporada, antes de unirse al Al-Ittihad, con el que jugó las dos últimas temporadas.