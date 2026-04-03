En vídeo... Moussa Diaby pone en apuros al Al-Ittihad de Yeda ante el Al-Hazm

El francés Moussa Diaby, estrella del Al-Ittihad de Yeda, puso a su equipo en apuros durante el partido contra el Al-Hazm, correspondiente a la 27.ª jornada de la Liga Roshen.

Diaby agredió violentamente a Abdulrahman Al-Dakhil, jugador del Al-Hazm, en el minuto 33 del partido.

El árbitro del partido le mostró inicialmente una tarjeta amarilla a Diaby, antes de que el asistente le indicara que la acción merecía una tarjeta roja, lo que privó al Al-Ittihad de los servicios de su jugador francés.

El Al-Ittihad afronta este partido con el objetivo de acercarse a los primeros puestos de la clasificación, ya que actualmente ocupa la sexta posición con 42 puntos, mientras que el Al-Hazm se encuentra en décima posición tras sumar 31 puntos.

El entrenador portugués Sergio Conceição tendrá que hacer frente a la inferioridad numérica del Al-Ittihad con cambios tácticos durante el tiempo restante del encuentro.



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